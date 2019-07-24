2019-07-24T16:26:37+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал трогательный бельчонок

Смелый малыш долго носился среди людей [видео]
Яков СТРОГОВ
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- Вот какой я, снимайте!- Вот какой я, снимайте!Фото: кадр с видео
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В Центральном парке, больше известном под названием «Динамо» сняли на видео любознательного бельчонка. Велосипедист остановился накормить малыша. Бельчонок совсем не боялся людей и полминуты шнырял вокруг них, интересуясь их делами. Причем он всячески старался подчеркнуть свою фотогеничность – иногда едва ли не залезал в объектив.

Надо сказать, белки в Воронеже – пока еще, к счастью, нередки. Их можно наблюдать и в парке «Танаис», и в некоторых лесополосах Северного микрорайона.

В начале июня (тогда еще было жарко) одну из белочек сделали героем видео, автор которого призывал поить диких животных, мучимых жаждой, если таковые встретятся на вашем пути.

Любопытный бельчонок в парке Динамо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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