В Воронеже на видео попал трогательный бельчонок
В Центральном парке, больше известном под названием «Динамо» сняли на видео любознательного бельчонка. Велосипедист остановился накормить малыша. Бельчонок совсем не боялся людей и полминуты шнырял вокруг них, интересуясь их делами. Причем он всячески старался подчеркнуть свою фотогеничность – иногда едва ли не залезал в объектив.
Надо сказать, белки в Воронеже – пока еще, к счастью, нередки. Их можно наблюдать и в парке «Танаис», и в некоторых лесополосах Северного микрорайона.
В начале июня (тогда еще было жарко) одну из белочек сделали героем видео, автор которого призывал поить диких животных, мучимых жаждой, если таковые встретятся на вашем пути.
Любопытный бельчонок в парке Динамо.
ИСТОЧНИК KP.RU