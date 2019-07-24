2019-07-24T15:44:30+03:00
Общество

Экстрим для воронежских водителей: на дороге разбросаны большие стволы деревьев

Они выпали из проезжавшей фуры
Яков СТРОГОВ
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Вряд ли найдется много охотников пуститься в слалом между стволов.Вряд ли найдется много охотников пуститься в слалом между стволов.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото дороги, ездить по которой могут только экстремалы. До тех пор, пока не уберут препятствия – упавшие с грузовика огромные стволы. К счастью, на машины они не попали.

В одном из комментариев к фото Дмитрий Полухин выложил шокирующее видео, где заваливается на бок фура с кирпичами. Иномарка, ехавшая рядом, была погребена под их многотонной грудой. Вряд ли там кто-то выжил.

Мораль сей басни такова – лучше держаться подальше от фур, перевозящих такие грузы. Даже если на вид они хорошо закреплены. Мало ли что…

ИСТОЧНИК KP.RU

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