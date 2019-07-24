СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-24T15:27:27+03:00

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С 25 по 29 июля в Воронеже пройдет фестиваль израильского кино. В программе форума, который запланирован в кинотеатре «Спартак», пять фильмов.

25 июля в 19:00 драма «Бумажная свадьба», получившая на «Иерусалимском кинофестивале» «Лучший дебют», «Лучшая актриса», приз ФИПРЕССИ, на фестивале «Израильская киноакадемия» – «Лучшая актриса», «Лучший дизайн костюмов». 24-летняя Хагит, страдающая легкой формой умственной отсталости, живёт с разведенной матерью Сарой. Хагит работает на мини-заводе по производству туалетной бумаги. Она пытается освободиться от чрезмерной опеки матери, в то время как Сара мечется между привычной ролью сиделки и собственным счастьем. Романтические отношения между Хагит и сыном владельца фабрики встают под угрозу, когда приходит весть о банкротстве его отца…

26 июля в 19:00 приключения «Абулеле». Старший брат 10-летнего Адама погиб в автокатастрофе год назад. Он, как и его родители, изо всех сил старается справиться со своим горем, но чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда мальчик встречает древнего монстра Абулеле. Местные легенды рассказывают, что Абулеле чрезвычайно опасны, но на самом деле, они, оказывается, весьма дружелюбные и игривые существа. Чтобы спасти своего нового друга, мальчику придется оставить прошлое позади и понять, что когда действительно кого-то любишь, ты не одинок. Фильм демонстрируется на языке оригинала с закадровым переводом из кинозала. 27 июля в 19:00 драма «Спасти Нетту», получивший на «Иерусалимском кинофестивале» «Приз зрительских симпатий». Фильм выдающегося израильского режиссёра Нира Бергмана рассказывает о четырёх женщинах, жизнь которых кардинальным образом изменилась после знакомства с мужчиной по имени Нетта. Юмор, драма, любовь и надежда – всё это рисует портрет семейных отношений и родительских чувств в современной жизни. Фильм демонстрируется на языке оригинала с закадровым переводом из кинозала. 28 июля в 19:00 драма «Отец наш» - 3 награды и 11 номинаций «Израильской киноакадемии» и «Иерусалимского кинофестиваля». Овадия, охранник ночного клуба в Тель-Авиве, принимает предложение главаря местной мафии заняться рэкетом, рассчитывая заработанными деньгами оплатить лечение бесплодия жены. После удачного лечения и наступления беременности Овадия хочет выйти из преступного бизнеса. Но это оказывается невозможно, и он сам становится жертвой шантажа... 29 июля в 19:00 психологическая драма «Гет. Процесс Вивиан Амсалем», действие которой разворачивается в зале религиозного суда. Главная героиня Вивиан несколько лет борется за то, чтобы получить разводное письмо (гет), которое ей могут выдать только с согласия мужа. Непримиримость супруга, решительность Вивиан и неоднозначная роль судей создают трагический и порой абсурдный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU