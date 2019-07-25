В Воронеже к началу учебного года проверяют пешеходные переходы
В последний месяц лета воронежские чиновники проверяют, в каком состоянии находятся «зебры» перед образовательными учреждениями. Есть ли предупреждающие знаки, разметка, ограждение и фонари?
В ходе объездов, которые проводят сотрудники районных управ, оценивается также состояние подъездных путей к школам и детсадам, наличие сухостойных и аварийных деревьев и другие нарушения правил благоустройства.
Если у вас есть претензии к качеству переходов или предложения, еще есть время, чтобы обратиться к чиновникам своего района.
Вот телефоны управ:
Железнодорожного района – 223-07-35
Коминтерновского района - 221-03-29
Левобережного района - 249-42-75
Ленинского района - 277-05-10
Советского района - 263-04-04
Центрального района - 252-35-86.
ИСТОЧНИК KP.RU