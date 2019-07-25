В Воронеже к началу учебного года проверяют пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-25T08:36:53+03:00

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В последний месяц лета воронежские чиновники проверяют, в каком состоянии находятся «зебры» перед образовательными учреждениями. Есть ли предупреждающие знаки, разметка, ограждение и фонари?

В ходе объездов, которые проводят сотрудники районных управ, оценивается также состояние подъездных путей к школам и детсадам, наличие сухостойных и аварийных деревьев и другие нарушения правил благоустройства.

Если у вас есть претензии к качеству переходов или предложения, еще есть время, чтобы обратиться к чиновникам своего района.

Вот телефоны управ:

Железнодорожного района – 223-07-35

Коминтерновского района - 221-03-29

Левобережного района - 249-42-75

Ленинского района - 277-05-10

Советского района - 263-04-04

Центрального района - 252-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU