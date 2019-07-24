2019-07-24T15:13:49+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома в другом городе

Вора нашли по записям с камер видеонаблюдения
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля с помощью записей с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 24 июля.

В полицию обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2113, который был припаркован на улице Броневая.

По записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что автомобиль направлялся в сторону Москвы. Его остановили, а угонщика задержали. Им оказался 30-летний житель Калужской области. В отделе полиции он пояснил, что приехал в Воронеж к своему другу. Ночью он выпил и решил поехать домой на машине. На улице он заметил припаркованный ВАЗ и решил отправиться в дорогу на нем. Для этого он отверткой повредил замок, замкнул провода зажигания и завел двигатель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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