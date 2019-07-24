В Воронеже на остановке умер мужчина

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-24T14:16:34+03:00

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Утром в среду, 24 июля, прохожие и пассажиры маршруток, чей путь проходил через остановку «Птичий рынок» в Коминтерновском районе, были шокированы: на земле лежал мужчина, голова его была накрыта черным пакетом. Люди предположили, что человек умер. Официальные источники это подтвердили.

- 48-летний мужчина вышел из дома на работу. Около восьми утра у остановки он упал. Прохожие вызвали скорую, врачи определили, что мужчина мертв, - рассказали в региональном ГУ МВД. – По предварительным данным, у него оторвался тромб. Медработник вызвал полицию, тело забрали на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU