2019-07-24T13:54:59+03:00
Происшествия

Под Воронежем заснувший водитель улетел в кювет на глазах у гаишников

Инспекторы ГИБДД помогли ему вернуть машину на дорогу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Девятку" вытащили на дорогу с помощью "КамАЗа"."Девятку" вытащили на дорогу с помощью "КамАЗа".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 22 июля, крупно повезло 42-летнему водителю «девятки». Около восьми часов утра на 23 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе мужчина заснул за рулем. Машина улетела в кювет. Случилось это на глазах у гаишников, ехавших неподалеку.

Инспекторы ГИБДД бросились на помощь. К счастью, мужчина серьезных травм не получил. Воронежец сказал гаишникам, что до поездки сильно переутомился и не рассчитал свои силы. Инспекторы остановили проезжавший «КамАЗ» и попросили водителя помочь вытащить «девятку» на дорогу. К легковушке пристегнули трос и выволокли ее на трассу. Машина не была серьезно повреждена, и водитель продолжил путь, не забыв, конечно, поблагодарить полицейских.

В то же время следует напомнить шоферам, что не следует воображать себя суперменами. Устали – не садитесь за руль! Иначе в следующий раз отзывчивых гаишников может рядом не оказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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