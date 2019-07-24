Под Воронежем заснувший водитель улетел в кювет на глазах у гаишников

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-24T13:54:59+03:00

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В понедельник, 22 июля, крупно повезло 42-летнему водителю «девятки». Около восьми часов утра на 23 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе мужчина заснул за рулем. Машина улетела в кювет. Случилось это на глазах у гаишников, ехавших неподалеку.

Инспекторы ГИБДД бросились на помощь. К счастью, мужчина серьезных травм не получил. Воронежец сказал гаишникам, что до поездки сильно переутомился и не рассчитал свои силы. Инспекторы остановили проезжавший «КамАЗ» и попросили водителя помочь вытащить «девятку» на дорогу. К легковушке пристегнули трос и выволокли ее на трассу. Машина не была серьезно повреждена, и водитель продолжил путь, не забыв, конечно, поблагодарить полицейских.

В то же время следует напомнить шоферам, что не следует воображать себя суперменами. Устали – не садитесь за руль! Иначе в следующий раз отзывчивых гаишников может рядом не оказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU