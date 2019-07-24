В Воронеже автомобилиста оштрафовали за парковку на тротуаре после поста в соцсети

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-24T13:43:01+03:00

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В Воронеже в соцсети возмущенные местные жители опубликовали фото припаркованного на тротуаре автомобиля. Снимок увидели сотрудники полиции. Владельца автомобиля установили и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 24 июля.

Выяснилось, что 60-летний горожанин управлял автомобилем «Фольксваген-Поло» и припарковался на тротуаре у дома № 75 по улице Свободы. В отношении мужчины составили административный протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU