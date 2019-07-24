2019-07-24T13:20:28+03:00
Общество

Под Воронежем порадовали детей: вывалили им песок не на площадку, а на забор

В ироничных комментариях предполагают, что ребятишек таким образом хотят приучить к труду
Яков СТРОГОВ
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Вот вам песок - что хотите с ним, то и делайте!Вот вам песок - что хотите с ним, то и делайте!Фото: vk.com/semiluki_overhear
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В Семилуках на улице Транспортной, 4/4 оригинально решили проблему детского досуга. Казалось бы, песок должен лежать на детской площадке. Нет, решили люди, обустраивающие территорию. И вывалили песок прямо на забор и рядом с ним.

Местные жители сразу задались вопросом, что этим хотели сказать коммунальщики. Либо родителям работу задать, чтобы они перекидали песок. Либо вообще дошколята лопаточками его должны переносить еще и рискуя попасть под машину (лежит-то куча на проезжей части)? А что, как сказано в одном комментарии, все лучше, чем в гаджетах целыми днями сидеть. Все эти вопросы адресовали в обслуживающую дом ТСЖ «Северянка».

Был, правда, и комментарий некоего товарища, который поразился тому, что родители до сих пор не перекидали песок на площадку. Есть подозрение, что он имеет какое-то отношение к вышеупомянутому ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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