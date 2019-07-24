2019-07-24T13:55:19+03:00
Общество

Воронежский спасатель ищет похитителей любимого велосипеда

Двухколесный пропал ночью в Коминтерновском районе
Елена ФЕДЯШЕВАСтанислав ШЕВЧЕНКО
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Тот самый велосипед. Фото Сергея Хренова.Тот самый велосипед. Фото Сергея Хренова.
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Гость программы "Как велосипедистам выжить на воронежских дорогах" на радио "КП" минувшей ночью лишился своего двухколесного. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов рассказал в соцсетях, что достаточно заметный Cube Aim пропал ночью в Коминтерновском районе. Заявление в полицию уже подано.

Увидели человека на таком велосипеде? Звоните правоохранителям или связывайтесь с Сергеем.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Воронежу Сергей Воронцов сообщил, что в Воронеже участились случаи велосипедных краж. Злоумышленники реже занимаются перекусыванием тросов, а хватают те велосипеды, которые спокойно стоят в подъездах.

Как сохранить железного коня? Спрятать от чужих глаз дома, на балконе, в кладовке, в гараже и так далее. Для кратковременной парковки лучше всего подойдет не трос, а металлический замок в форме U-образной скобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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