2019-07-24T12:34:12+03:00
Происшествия

На предприятии в Воронежской области произошел взрыв: пострадали три человека

ЧП случилось в Павловске
Юлия ДИДЕНКО
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Причины взрыва устанавливают специалисты.Причины взрыва устанавливают специалисты.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В зерносушильном помещении Павловского хлебоприёмного предприятия произошел взрыв, пострадали три сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 24 июля.

ЧП случилось около шести часов вечера 23 июля. Пострадавшие в возрасте от 50 лет до 61 года получили множественные ожоги. Их госпитализировали. Причины взрыва выясняют специалисты.

- По данному факту организована проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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