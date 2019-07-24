В Воронеже на трассе грузовик сбил стоящего на дороге парня

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-24T12:12:53+03:00

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В Воронеже на 502 км автодороги М-4 «Дон» грузовик сбил парня. Пешеход скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в 2.15 ночи 24 июля. 28-летний житель Курской области ехал на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. На 502 км он сбил парня, личность которого не установлена. Молодой человек, которому на вид 20 лет, стоял на проезжей части и переходить ее не собирался.

В результате ДТП он скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU