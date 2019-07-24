2019-07-24T12:02:34+03:00
Авто

Воронежских автомобилистов пригласили на бесплатный ночной квест

Скорость движения не так важна, как скорость мышления
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Старт - в 23.00.Старт - в 23.00.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Представители сообщества "DRIVE36 l Воронеж" предложили свежее развлечение - городской автомобильный квест. Забираться в заброшенные бомбоубежища или, напротив, залезать на подъемные краны в поисках очередной подсказки не придется. Формат лишен экстрима, но не лишен азарта. Можно приезжать с детьми.

- У вас будет пять точек, адреса которых вы будете искать по мере выполнения заданий. Скорость не так важна, как логика и фантазия, - рассказывают организаторы. - Автомобили стартуют парами. Не важно, каким вы выехали на трассу, важно время по итогу.

Участие в квесте - бесплатное. Сбор 27 июля в 21.00 на дальней парковке ТЦ "Окей" на Шишкова. Регистрация команд - с 22.15, выезд в 23.00. Связаться с организаторами можно по телефонам 89515597914, 89611800245.

ИСТОЧНИК KP.RU

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