В Воронеже пропала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-24T11:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже начали поиски 18-летней девушки. Ирина Огородная ушла из дома на Ленинском проспекте 18 июля. С тех пор родные и близкие потеряли с ней связь. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 24 июля.

Рост пропавшей 168 см. У Ирины Огородной среднее телосложение и кудрявые волосы до плеч. В день исчезновения девушка была в черных джинсах, синей джинсовой куртке и черных кроссовках.

Как рассказали волонтеры, девушку сначала искали сотрудники полиции. Они отследили, что местная жительница уехала в Москву. Теперь родные Ирины решили подключить к розыску также и поисковиков.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении девушки, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU