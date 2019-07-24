2019-07-24T11:10:01+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 18-летняя девушка

Ирина Огородная ушла из дома 18 июля вечером и исчезла
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 18-летней девушки. Ирина Огородная ушла из дома на Ленинском проспекте 18 июля. С тех пор родные и близкие потеряли с ней связь. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 24 июля.

Рост пропавшей 168 см. У Ирины Огородной среднее телосложение и кудрявые волосы до плеч. В день исчезновения девушка была в черных джинсах, синей джинсовой куртке и черных кроссовках.

Как рассказали волонтеры, девушку сначала искали сотрудники полиции. Они отследили, что местная жительница уехала в Москву. Теперь родные Ирины решили подключить к розыску также и поисковиков.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении девушки, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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