2019-07-24T11:01:52+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали вскрывавшего автомобили ножницами вора

Уже установили причастность мужчины к 18 кражам из машин
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Горожанина уже судили за аналогичные преступления.Горожанина уже судили за аналогичные преступления.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Воронеже поймали вора, вскрывавшего автомобили ножницами. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 24 июля.

С мая по июль в полицию несколько раз обращались горожане с сообщениями о краже имущества из авто. Способы взлома машин были схожими: проворот замка двери или разбитие окна. Сотрудники полиции проверили ранее судимых за подобные преступления людей и вышли на преступника. Мужчину задержали на улице Ленинский проспект. У него также нашли ножницы, которые он использовал для вскрытия.

Воронежец пояснил, что сдавал похищенное имущество в местах сбыта краденного. В настоящее время установили причастность мужчины к 18 кражам из машин.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский спасатель ищет похитителей любимого велосипеда
Под Воронежем заснувший водитель улетел в кювет на глазах у гаишников
В Воронеже автомобилиста оштрафовали за парковку на тротуаре после поста в соцсети
Под Воронежем порадовали детей: вывалили им песок не на площадку, а на забор
В Воронежской области мошенники снова притворяются сотрудниками службы безопасности банка
На предприятии в Воронежской области произошел взрыв: пострадали три человека
В Воронеже на трассе грузовик сбил стоящего на дороге парня
Воронежских автомобилистов пригласили на бесплатный ночной квест
В Воронеже пропала 18-летняя девушка
Сергей Лукин: Каждый гражданин должен быть защищен законом вне зависимости от жизненной ситуации
В Воронежской области в массовой аварии пострадали три маленькие девочки
Воронежцы установили мемориалы удобным пешеходным переходам в центре города
В Воронежской области 17-летний парень нашел марихуану в лесу и попал под следствие