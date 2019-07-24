В Воронеже поймали вскрывавшего автомобили ножницами вора

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-24T11:01:52+03:00

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В Воронеже поймали вора, вскрывавшего автомобили ножницами. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 24 июля.

С мая по июль в полицию несколько раз обращались горожане с сообщениями о краже имущества из авто. Способы взлома машин были схожими: проворот замка двери или разбитие окна. Сотрудники полиции проверили ранее судимых за подобные преступления людей и вышли на преступника. Мужчину задержали на улице Ленинский проспект. У него также нашли ножницы, которые он использовал для вскрытия.

Воронежец пояснил, что сдавал похищенное имущество в местах сбыта краденного. В настоящее время установили причастность мужчины к 18 кражам из машин.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU