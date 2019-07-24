2019-07-24T10:11:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области в массовой аварии пострадали три маленькие девочки

Детей с травмами доставили в больницу
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском районе на 16 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» случилось ДТП с участием трех машин. В аварии пострадало три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 24 июля.

Авария произошла в 7.40 во вторник, 23 июля. 30-летний местный житель на автомобиле «Ниссан Примера» ехал со стороны Тамбова в направлении Воронежа. Водитель нарушил очередность проезда при развороте и врезался во встречный ГАЗ-31105, которым управлял 35-летний мужчина. После этого иномарка влетела в стоящий на перекрестке автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находился 64-летний водитель.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров «Ниссан»: 11-летняя, 4-летняя и годовалая девочки, которые с различными травмами были госпитализированы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 90, на федеральных трассах – 12, в районах области –22. В 5 ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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