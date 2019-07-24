2019-07-24T09:37:24+03:00
Общество

В Воронежской области более трех тысяч местных жителей подверглись нападению животных

Бешенство у зверей зарегистрировали только в 18 случаях
Юлия ДИДЕНКО
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Наибольший показатель пострадавших от укусов животными зарегистрировали в 14 районах.Наибольший показатель пострадавших от укусов животными зарегистрировали в 14 районах.Фото: "КП" Архив
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Больше трех тысяч жителей Воронежской области обратились в больницу после нападения животных с января по июнь этого года. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону во вторник, 23 июля.

По словам санврачей, в 13 районах области за этот период было обнаружено 18 случаев бешенства. Это в 4,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 74 случая в 24 районах области и в Воронеже. Болезнь нашли у собак - 8, кошек - 5, лисиц - 4, мелкого рогатого скота - 1. Также в 1,3 раза уменьшилось число укусов диких животных по сравнению с первым полугодием 2018 года. Количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства составило 39 человек, а за аналогичный период 2018 года – 277.

Наибольший показатель пострадавших от укусов животными (от 143,5 до 256 на 100 тыс. населения) зарегистрировали в 14 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каменском, Кантемировском, Нижнедевицком, Новоусманском, Острогожском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Россошанском, Семилукском районах.

Санврачи напоминают о том, что для для профилактики бешенства нужно покупать животных в спецоганизациях при наличии ветеринарных документов, домашних и сельскохозяйственных животных нужно обязательно прививать. Также специалисты советуют избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных. Лесникам, егерям, ветеринарам и охотникам стоит проводить профилактическую вакцинацию против бешенства. Если же животное все-таки вас укусило, нужно сразу промыть место укуса мыльным раствором и обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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