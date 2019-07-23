2019-07-23T20:02:28+03:00
Общество

В воронежской шаурме нашли кишечную палочку

Киоск на Ленинском проспекте закрыли на 90 дней
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Не вся шаурма одинаково безопасна.Не вся шаурма одинаково безопасна.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор на 90 суток приостановил работу очередного киоска "Шаурма". На сей раз проверку не прошло заведение на Ленинском проспекте, 185.

Специалисты не нашли необходимые моечные ванны для овощей, инвентаря и рук. Работники киоска мыли все вместе в одной раковине. В помещении была только одна разделочная доска. На фарш и тесто не хватало документов. Мука стояла на голом полу, а не на стеллаже.

- В результате испытания шаурмы с курицей обнаружены бактерии группы кишечных палочек, превышено количество микроорганизмов, - комментируют в УФССП по Воронежской области (именно это ведомство запечатало дверь киоска).

Ранее суд приостановил деятельность киоска с шаурмой на Моисеева, 65. Там нашли множество грубых нарушений. Чуть раньше 19 человек отравились шаурмой, купленной в Северном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Недостроенную Воронежскую атомную станцию теплоснабжения снесут
В Воронежской области "питьевая" вода была в 5 раз мутнее, чем допускает норма
Программу за 1,8 млн. руб. дешево перепродал житель Воронежской области
Мобильное приложение «РВК-услуги»: поверка счётчика – самая популярная услуга у воронежцев
В Воронеже за нарушения сроков отключения горячей воды сотрудник «Квадры» заплатит максимум тысячу рублей
"Масловский стрелок" 10 лет скрывался от полиции из-за квартирной кражи
Экс-главу департамента культуры Воронежской области отпустили домой
Участие в долевом строительстве для воронежцев стало безопасным
Межмуниципальный транспорт не оставят за чертой Воронежа
Полицейские следили, как жительница Воронежа делала закладки с наркотиками
Автомобиль "Городских парковок" угодил в ДТП на воронежском перекрестке
Появится прямой самолет "Воронеж - Пхукет"
20-летний житель Воронежской области украл с карты бабушки 117 тысяч рублей
Воронежцы за один день сдали в утиль 90 единиц старой бытовой техники
Жительница Воронежской области истязала трехлетнего сына за то, что просил пить и шумно играл
Стало известно, какую сумму могла похитить экс-глава департамента культуры Воронежской области
В Воронеже появился еще один городской отдел полиции