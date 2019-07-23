В воронежской шаурме нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-23T20:02:28+03:00

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Роспотребнадзор на 90 суток приостановил работу очередного киоска "Шаурма". На сей раз проверку не прошло заведение на Ленинском проспекте, 185.

Специалисты не нашли необходимые моечные ванны для овощей, инвентаря и рук. Работники киоска мыли все вместе в одной раковине. В помещении была только одна разделочная доска. На фарш и тесто не хватало документов. Мука стояла на голом полу, а не на стеллаже.

- В результате испытания шаурмы с курицей обнаружены бактерии группы кишечных палочек, превышено количество микроорганизмов, - комментируют в УФССП по Воронежской области (именно это ведомство запечатало дверь киоска).

Ранее суд приостановил деятельность киоска с шаурмой на Моисеева, 65. Там нашли множество грубых нарушений. Чуть раньше 19 человек отравились шаурмой, купленной в Северном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU