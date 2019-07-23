В воронежской шаурме нашли кишечную палочку
Роспотребнадзор на 90 суток приостановил работу очередного киоска "Шаурма". На сей раз проверку не прошло заведение на Ленинском проспекте, 185.
Специалисты не нашли необходимые моечные ванны для овощей, инвентаря и рук. Работники киоска мыли все вместе в одной раковине. В помещении была только одна разделочная доска. На фарш и тесто не хватало документов. Мука стояла на голом полу, а не на стеллаже.
- В результате испытания шаурмы с курицей обнаружены бактерии группы кишечных палочек, превышено количество микроорганизмов, - комментируют в УФССП по Воронежской области (именно это ведомство запечатало дверь киоска).
Ранее суд приостановил деятельность киоска с шаурмой на Моисеева, 65. Там нашли множество грубых нарушений. Чуть раньше 19 человек отравились шаурмой, купленной в Северном микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU