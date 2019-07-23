2019-07-23T19:36:46+03:00
Общество

Недостроенную Воронежскую атомную станцию теплоснабжения снесут

Ее стены превратятся в щебень
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вероятно, уже осенью этот пейзаж будет выглядеть по-другому.Вероятно, уже осенью этот пейзаж будет выглядеть по-другому.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Решилась судьба Воронежской атомной станции теплоснабжения, простоявшей в недостроенном и полуразобранном виде почти 30 лет. Концерн "Росэнергоатом" объявил о поиске подрядчика для полного демонтажа надземной части объекта.

Согласно конкурсной документации, все бетонные конструкции должны быть раздроблены до щебня, все металлические - порезаны на лом. Подрядчику предстоит обустроить временную дорогу и вывезти весь строительный мусор. Начальная цена контракта - 29 миллионов рублей. Если подрядчик будет найден, снос начнется уже со 2 ноября.

Ранее "Росэнергоатом" с переменным успехом пытался реализовать отдельные объекты станции.

ВАСТ строилась в Шилово с 1983 по 1990 год. Она должна была обеспечить 23% потребностей города в тепле и горячей воде. Но после чернобыльской катастрофы воронежцам соседство с таким объектом не понравилось. 15 мая 1990 года был проведен народный референдум. 96 процентов высказались против строительства. На тот момент было завершено больше половины запланированных работ.

Отметим, что отдельные детали громоздкого оборудования продолжали поставляться на территорию ВАСТ и после окончания референдума, порождая слухи, что стройка ведется "по-тихому". Дело было в том, что руководству требовалось принять ранее заказанные механизмы от поставщиков.

Микрорайон Шилово должен был стать поселком атомщиков. Однако после отмены строительства он превратился в место, лишенное как рабочих мест, так и городской инфраструктуры. Ранее в Шилово переселились многие специалисты, получившие образование в этой сфере. Теперь они вынуждены были либо переезжать, либо искать работу вне своего профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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