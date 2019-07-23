В Воронежской области "питьевая" вода была в 5 раз мутнее, чем допускает норма

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-23T19:04:03+03:00

А жесткость ее была превышена в два раза

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Что за жидкость течет из кранов жителей Воронежской области? Выясняла прокуратура. Там проверили водозаборные скважины в Лискинском и соседних районах. В итоге нашли нарушения.

Скважины в Щучинском, Старохворостанском, Среднеикорецком, Тресоруковском Петропавловском, Высокинском сельских поселений не были оборудованы защитными павильонами. Не существовало производственного контроля за качеством питьевой воды.

Анализ воды из скважины села 2-ое Сторожевое показал крайне мрачный результат. Оказалось, что мутность воды превышена в 5 раз, жесткость - в 2 раза, железо - в 3,5 раза. Подобные превышения гигиенических нормативов установлены в Старохворостанском, Высокинском сельских поселениях.

- За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде шесть должностных лиц получили штрафы, - сообщают в областной прокуратуре.

Другой вопрос, удастся ли этим должностным лицам за короткий срок улучшить качество воды...

ИСТОЧНИК KP.RU