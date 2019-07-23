Программу за 1,8 млн. руб. дешево перепродал житель Воронежской области
Программу стоимостью 1 800 000 рублей незаконно продал 24-летний житель Россошанского района. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области. По данным правоохранителей, молодой человек записал копию программы на электронный носитель и благополучно его реализовал.
Что именно было на флешке? Система, предназначенная для организаций, которые занимаются изготовлением дверей и окон. Пользоваться ей можно только после платной регистрации. Но молодой человек услужливо добавил так называемые "таблетки" - файлы, позволяющие обойти ограничение.
Теперь парень будет отвечать перед законом по уголовной статье "незаконное использование объектов авторского права". Ему грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU