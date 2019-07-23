Программу за 1,8 млн. руб. дешево перепродал житель Воронежской области

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-23T18:20:00+03:00

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Программу стоимостью 1 800 000 рублей незаконно продал 24-летний житель Россошанского района. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области. По данным правоохранителей, молодой человек записал копию программы на электронный носитель и благополучно его реализовал.

Что именно было на флешке? Система, предназначенная для организаций, которые занимаются изготовлением дверей и окон. Пользоваться ей можно только после платной регистрации. Но молодой человек услужливо добавил так называемые "таблетки" - файлы, позволяющие обойти ограничение.

Теперь парень будет отвечать перед законом по уголовной статье "незаконное использование объектов авторского права". Ему грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU