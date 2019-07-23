2019-07-23T17:40:19+03:00
Общество

Мобильное приложение «РВК-услуги»: поверка счётчика – самая популярная услуга у воронежцев

«Росводоканал Воронеж» подвел итоги работы мобильного приложения «РВК услуги» в 2019 году
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Самой популярной услугой у жителей областного центра стала поверка индивидуальных приборов учета. С помощью мобильных устройств за ней обратились более тысячи воронежцев. Чтобы заказать эту услугу, достаточно скачать приложение в APP-store. При этом нет необходимости напрямую дозваниваться до контакт-центра.

«Сейчас спектр услуг в приложении значительно расширен. Помимо поверки приборов учёта, пользователь может рассчитывать на решение полного комплекса сантехнических вопросов, включая проектирование, комплектацию, монтаж и демонтаж оборудования. Сюда входят замена труб, установка смесителей, душевых кабин, а также сварочные работы. Совсем недавно стал доступным ещё и вывоз жидких бытовых отходов», - рассказал коммерческий директор «РВК-Воронеж» Сергей Снегарев.

В скором времени пользователи также смогут с помощью мобильных устройств проверить качество воды у себя в квартире, заказав услуги лаборатории, арендовать самосвал, мобильную перекачивающую станцию или автокран. Как и прежде, после обращения специалист свяжется с заявителем для согласования удобного времени.

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Пока мобильное приложение доступно для владельцев смартфоном на базе Android, но в ближайшем времени его можно будет устанавливать и на айфон. Для того, чтобы оставить заявку в приложении, необходимо зарегистрироваться, после чего пользователю придёт смс с кодом. Далее в меню выбрать интересующую услугу и после подтверждения она появится в меню «Мои заявки» в статусе «доступна для исполнения». После исполнения работ и оплаты по ним, статус заявки поменяется на «Исполнена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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