2019-07-23T17:33:32+03:00
Общество

В Воронеже за нарушения сроков отключения горячей воды сотрудник «Квадры» заплатит максимум тысячу рублей

Проверка прокуратуры показала, что в одном из домов на улице Туполева аварию устраняли 54 часа вместо положенных 8-ми
Яков СТРОГОВ
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Штраф за обнаруженные безобразия до смешного мал.Штраф за обнаруженные безобразия до смешного мал.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воронежа сообщили, что сотрудники филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» в 2019 году неоднократно увеличивали сроки отключения горячей водоснабжения от одного до пяти дней. Напомним, по нормам вырубать тепленькую можно максимум на две недели. В нескольких домах горячую воду отключали, нарушая график, утвержденный в мэрии. А в доме № 12 по улице Туполева ее вырубили из-за аварии на 54 часа. При том, что максимум, который закон определяет для починки сетей, – восемь часов.

За все эти безобразия прокуратура города внесла представление директору филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности. В итоге в компании нашли «козла отпущения» - некое должностное лицо. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами». Провинившемуся работнику угрожает «страшная кара» - штраф от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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