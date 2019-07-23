2019-07-23T17:31:45+03:00
Происшествия

"Масловский стрелок" 10 лет скрывался от полиции из-за квартирной кражи

Мужчина, ранивший 50-летнего воронежца из ружья, находился в федеральном розыске
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Оксана БРОВАЧ
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Мужчину, который устроил стрельбу в микрорайоне Масловка, силовики искали уже десять лет. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, он находился в федеральном розыске по подозрению в квартирной краже.

Как выяснилось, он приехал в Масловку около года назад. Жил довольно скрытно: когда полицейские стали расспрашивать о нем соседей, никто ничего пояснить не смог. Личность подозреваемого установлена. Однако его местонахождение до сих пор не известно.

Напомним, мужчина выстрелил в 50-летнего соседа. Тот получил легкое ранение. По ч. 2 ст. 115 УК РФ ("умышленное причинение легкого вреда здоровью") "стрелку" грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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