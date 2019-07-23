Полицейские следили, как жительница Воронежа делала закладки с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-23T16:05:19+03:00

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В Левобережном районе задержали 41-летнюю закладчицу синтетических наркотиков. Получив информацию о том, что жительница Воронежа распространяет «дурь», оперативники установили за ней наблюдение. Под тайным присмотром сотрудников полиции женщина оборудовала восемь закладок. Во время изготовления девятого тайника подозреваемую задержали с поличным.

- Со своими потенциальными покупателями женщина общалась через программу-мессенджер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. –Исследование показало, что изъятое у задержанной вещество является синтетическим наркотиком. В ходе обыска в арендованной подозреваемой квартире полицейские обнаружили и изъяли еще около 260 граммов гашиша и 20 граммов метилэфедрона.

В отделе полиции задержанная дала признательные показания. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», предусматривающей наказание до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU