2019-07-23T14:58:52+03:00
Происшествия

20-летний житель Воронежской области украл с карты бабушки 117 тысяч рублей

Пенсионерка быстро вычислила воришку и направила полицию по верному пути
Елена ФЕДЯШЕВА
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Злоумышленник не успел потратить деньгиЗлоумышленник не успел потратить деньгиФото: из архива «КП»
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Полицейские задержали 20-летнего жителя села Рудня Воробьевского района. Молодого человека подозревают в краже 117 тысяч рублей с банковской карты его 67-летней бабушки. По версии следствия, парень во время одного из визитов к родственнице прочитал у нее на телефоне СМС-сообщение о наличии на карте крупной суммы денег. Злоумышленник похитил карту и отправился в банк, где с третье попытки смог подобрать код и снять 117 тысяч рублей.

Однако бабушка вовремя заметила пропажу и сообщила в полицию, указав оперативникам приметы и местонахождение возможного похитителя. Внука взяли прямо на выходе из банка с крупной суммой наличных. Потратить похищенное он не успел. Все украденное вернули пенсионерке.

В отношении подозреваемого в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За кражу парню грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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