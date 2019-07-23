2019-07-23T14:17:11+03:00
Общество

Воронежцы за один день сдали в утиль 90 единиц старой бытовой техники

Это рекорд экологической акции среди городов России
Елена ФЕДЯШЕВА
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Итоги экологической акции, прошедшей в Воронеже 21 июля, превзошли все ожидания организаторов:

- Воронеж сразил нас наповал обилием заявок на вывоз крупной техники! До этого наш предел был три десятка. Но что для Воронежа три десятка? - Смешно: давай в три раза больше! Целых пять (да-да, пять!) «Газелей» курировали по городу, чтобы собрать все девяносто заявок до вечера. А самое крутое, что мы смогли вывезти все за исключением 3-5 адресов (мы делаем всё возможное, чтобы вывезти на этой неделе и их, так что не переживайте, если вы вошли в этот список).

На акции также горожан научили плести украшения из бересты, а юных экологов порадовали аква-гримом. Кроме того участникам рассказали об экологическом следе киндер-яйца. Организаторы акции прошлись по городу и обратили внимание на контейнеры для сбора пластиковых бутылок.

-Какая жалость, что большинство бутылок было не сплющено и даже с накрученными крышками. А ведь их можно сдать в #добрые_крышечки, в Воронеже таких пунктов несколько! А возить лишний воздух в бутылках ну совершенно не рентабельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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