Жительница Воронежской области истязала трехлетнего сына за то, что просил пить и шумно играл

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-23T13:30:16+03:00

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40-летняя жительница Новохоперского района предстанет перед судом за избиение малолетнего сына. Следователи выяснили, что мамаша, находясь под действием алкоголя, регулярно избивала своего четырехлетнего ребенка. Поводом для приступов гнева и агрессии становились обычные детские беспокойства: просьбы попить, шумные игры или отказ ложиться спать. Все это выводило женщину из себя, она бросалась на сына с кулаками, била и всячески оскорбляла его.

В ходе дознания обвиняемая признала свою вину в полном объеме. Прокурор Новохоперского района направил материалы дела в суд. По статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» мамаше грозит до трех лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU