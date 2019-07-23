2019-07-23T12:38:42+03:00
Происшествия

30 человек утонули в воронежских водоемах в этом сезоне

Это на 19% меньше, чем год назад
Виктор ПАВЛОВ
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C начала купального сезона 2019 года на воде погибло тридцать человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. Эта цифра - на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года. (Неясно, впрочем, что в большей степени повлияло на статистику: профилактическая работа спасателей и общественников, грамотная организация пляжей или же прохладная погода.)

Наибольшее количество погибших - в Воронеже (пять человек) и в Рамонском районе (четыре человека). Значительная часть случаев произошла в местах, не оборудованных для купания. Такие точки патрулируют представители органов местного самоуправления. В этих местах выставлены запрещающие таблички (последних в области 999 штук). Сейчас допускается купание на девяти десятках пляжей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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