2019-07-23T12:30:42+03:00
Общество

На 14 улицах Воронежа появятся мобильные кофейни и бургерные

Чиновники подготовили всю необходимую документацию и согласовали места размещения торговых объектов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские чиновники планируют расширить мобильную торговлю на улицах города. Мэрия уже подготовила проектные документы для размещения мобильных бургерных и кофейных торговых точек. Такие могут вскоре появиться на 14 центральных улицах города. Таким образом администрация рассчитывает достигнуть нормативов по обеспеченности общественным питанием горожан, увеличению рабочих мест и внедрению современных торговых объектов.

Сейчас в нескольких районах города уже работают кофейни на колесах, предлагающие свои услуги в местах отдыха горожан. В том числе и в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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