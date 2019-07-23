На 14 улицах Воронежа появятся мобильные кофейни и бургерные

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-23T12:30:42+03:00

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Воронежские чиновники планируют расширить мобильную торговлю на улицах города. Мэрия уже подготовила проектные документы для размещения мобильных бургерных и кофейных торговых точек. Такие могут вскоре появиться на 14 центральных улицах города. Таким образом администрация рассчитывает достигнуть нормативов по обеспеченности общественным питанием горожан, увеличению рабочих мест и внедрению современных торговых объектов.

Сейчас в нескольких районах города уже работают кофейни на колесах, предлагающие свои услуги в местах отдыха горожан. В том числе и в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU