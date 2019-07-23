2019-07-23T12:00:30+03:00
Общество

Воронежцев расстроили засохшие розы на клумбах Центрального парка Воронежа

Цветы осыпались, а листья почернели
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества "ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ. Прогулки по Воронежу" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ. Прогулки по Воронежу" соцсети "Вконтакте"
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Гуляющие по аллеям Центрального парка воронежцы заметили, что клумбы этого популярного у горожан места отдыха выглядят плачевно.

- Утро понедельника. Огорчили розы на Динамо, - написала краевед Ольга Рудева на станице сообщества «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу» соцсети «Вконтакте». - Чтобы розы цвели, их надо поливать, удобрять и обязательно обрезать отцветшие ветки, вроде несложно? На каких-то рабатках уже черная земля с осыпавшимися розовыми лепестками. Снова будут высаживать? А почему за высаженными не следить?

Свою лепту в уничтожение газонов и цветников вносят и жители прилегающих к парку жилых кварталов. По вечерам владельцы собак выгуливают здесь своих питомцев. Прямо под красивыми табличками «Выгул собак запрещен». Огромные псы резвятся на газонах, взрывая когтями траву.

А еще некоторые горожане считают своим правом откопать с городской клумбы цветов себе на дачу. Многолетние растения с городских улиц воруют десятками.

- Действительно, розы на центральной аллее выглядят нездоровыми, - признала проблему Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии. - Скорее всего, в этом виновата инфекция. Мы уже провели одну обработку против заболевания, повторную планируем через 10 дней.

Наталья Викторовна заверила нас, что клумбы поливаются регулярно с помощью системы капельного полива. Что касается пустующих клумб на входной группе парка, то здесь управление экологии планирует провести перепланировку в пользу газонов, поскольку цветочные клумбы часто вытаптываются во время массовых мероприятий, проводимых в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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