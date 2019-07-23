2019-07-23T10:57:43+03:00
Происшествия

В Воронеже прохожие поймали рецидивиста, ограбившего женщину

Он выхватил у старушки сумку
Юрий КОЗЛОВ
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Рецидивисту грозит до четырех лет тюрьмы.Рецидивисту грозит до четырех лет тюрьмы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Принято считать, что в наше время всем на чужие проблемы наплевать. Такую точку зрения опровергает случай, который произошел утром 19 июля на улице Хользунова.

В 9.20 мужчина подбежал сзади к 70-летней пенсионерке, выхватил у нее сумку и пустился наутек. Пожилая женщина стала звать на помощь. Прохожие, услышавшие ее крики, пустились в погоню. Они скрутили грабителя, вызвали полицейских и передали им преступника. Стражи порядка поблагодарили людей за помощь.

В отделе полиции выяснили, что задержанный мужчина – воронежец, ему 31 год, он уже был неоднократно судим за кражи. Кстати, как выяснилось, вор рисковал свободой ради трех тысяч рублей – именно столько лежали в сумке пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Рецидивист на этот раз может отправиться в места не столь отдаленные на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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