2019-07-23T11:17:10+03:00
Происшествия

Ночью в спальном районе Воронежа бегала девушка с кухонными ножами

Неадекватная горожанка гонялась за прохожими
Елена ФЕДЯШЕВА
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Скрин с видео сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"Скрин с видео сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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В воскресенье, 21 июля, поздним вечером в жилом квартале по адресу Бульвар Победы, 50 на прохожих бросалась агрессивная девушка, вооруженная двумя кухонными ножами. Под горячую руку горожанки попала пара, идущая из магазина: им нападавшая порезала пакеты с продуктами, а затем метнула в парня одним из тесаков.

По словам очевидцев, агрессию хулиганки спровоцировала громкая музыка, которая доносилась из машины, проехавшей через спальный квартал. Один из свидетелей снял происходившее на видео. Во вторник утром ролик выложили в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

- Конфликт девушки 1990 года рождения и двух мужчин возник из-за громких разговоров в подъезде, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Сейчас по этому факту проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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