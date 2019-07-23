В Воронеже идет неделя сбора отработанных батареек

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-23T09:59:22+03:00

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В течение этой недели, до 28 июля включительно, воронежцы могут утилизировать накопившиеся отработанные элементы питания. В Воронеже в рамках всероссийской экологической акции «Неделя сбора батареек 2019» в парке «Алые паруса» установили контейнер для сбора токсичного мусора.

Кроме Воронежа к акции присоединились еще три десятка российских городов. Из собранных элементов получают вторичное сырье, которое используют в производстве самых различных предметов: от карандашей до рельс. А попавшие в общий бытовой мусор элементы питания вызывают токсичное отравление почвы и воды на многие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU