2019-07-23T09:59:22+03:00
Общество

В Воронеже идет неделя сбора отработанных батареек

Токсичные отходы можно принести в парк «Алые паруса»
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором нельзяВыбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором нельзяФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В течение этой недели, до 28 июля включительно, воронежцы могут утилизировать накопившиеся отработанные элементы питания. В Воронеже в рамках всероссийской экологической акции «Неделя сбора батареек 2019» в парке «Алые паруса» установили контейнер для сбора токсичного мусора.

Кроме Воронежа к акции присоединились еще три десятка российских городов. Из собранных элементов получают вторичное сырье, которое используют в производстве самых различных предметов: от карандашей до рельс. А попавшие в общий бытовой мусор элементы питания вызывают токсичное отравление почвы и воды на многие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев расстроили засохшие розы на клумбах Центрального парка Воронежа
В Воронеже прохожие поймали рецидивиста, ограбившего женщину
Ночью в спальном районе Воронежа бегала девушка с кухонными ножами
Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе
В Воронеже объявили два цветочных конкурса
Жителя Воронежской области из-за долга в 25 тысяч рублей разлучили с семьей
В Воронеже на видео сняли бешеную езду на капоте машины
В Воронеже попала на видео мама с двумя детьми, перебегавшая дорогу в 6 полос
Воронежцам расскажут, какую роль в судьбе их города сыграли Толстой и Чехов
Воронежские мастерицы научили всю страну вязать веники
В Воронеже школьницу «достают» звонками коллекторы, требующие чужой долг
Санаторий имени Дзержинского подготовил специальное предложение для семейного отдыха
Мэр Воронежа:"Москва безвозмездно передаст городу 15 троллейбусов"
В Воронеже пройдет трезвый праздник
Семья воронежского мальчика, погибшего в песчаном карьере, получит компенсацию
В Воронеже врачи спасли пациентку с 200-граммовыми камнями в единственной почке
В Воронежской области мужчина угнал «пятерку» в заброшенном санатории и застрял в овраге