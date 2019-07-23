В Воронеже объявили два цветочных конкурса
В Воронеже продолжается прием заявок на участие в двух экологических конкурсах – «Зеленый островок
И «Город в цветах». Первый проводится среди муниципальных школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. Жюри выберет самые ухоженные, благоустроенные, оригинальные и красочные прилегающие территории. А победители получат грамоты городского управления экологии, памятные подарки и сертификаты на выдачу посадочного материала. Заявки на участие принимают до 19 августа.
В конкурсе «Город в цветах» могут принять участие как простые горожане, так и организации, увлеченные благоустройством городской территории. Для этого в срок до 10 августа 2019 года надо представить в управление экологии Воронежа по адресу г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 37 (т. 228-38-73):
- заявку на участие в конкурсе (по форме);
- фотоматериалы формата А4 (в бумажном и электронном виде).
Конкурсная комиссия определяет победителей:
а) по объектам, находящимся на территориях:
- индивидуальной жилой застройки;
- многоквартирной жилой застройки;
- предприятий и организаций (в том числе прилегающие территории);
- муниципальных учреждений и предприятий (в том числе прилегающие территории).
б) по двум номинациям:
- «Лучшее цветочное оформление территории»;
- «Лучший цветочный арт-объект».
Победителя определят в каждой номинации.
ИСТОЧНИК KP.RU