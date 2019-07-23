В Воронеже объявили два цветочных конкурса

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-23T09:00:55+03:00

Победителей ждут подарки и сертификаты на посадочный материал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Заявки на участие могут подать как простые горожане, так и организации

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В Воронеже продолжается прием заявок на участие в двух экологических конкурсах – «Зеленый островок

И «Город в цветах». Первый проводится среди муниципальных школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. Жюри выберет самые ухоженные, благоустроенные, оригинальные и красочные прилегающие территории. А победители получат грамоты городского управления экологии, памятные подарки и сертификаты на выдачу посадочного материала. Заявки на участие принимают до 19 августа.

В конкурсе «Город в цветах» могут принять участие как простые горожане, так и организации, увлеченные благоустройством городской территории. Для этого в срок до 10 августа 2019 года надо представить в управление экологии Воронежа по адресу г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 37 (т. 228-38-73):

- заявку на участие в конкурсе (по форме);

- фотоматериалы формата А4 (в бумажном и электронном виде).

Конкурсная комиссия определяет победителей:

а) по объектам, находящимся на территориях:

- индивидуальной жилой застройки;

- многоквартирной жилой застройки;

- предприятий и организаций (в том числе прилегающие территории);

- муниципальных учреждений и предприятий (в том числе прилегающие территории).

б) по двум номинациям:

- «Лучшее цветочное оформление территории»;

- «Лучший цветочный арт-объект».

Победителя определят в каждой номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU