2019-07-23T08:25:01+03:00
Общество

Жителям Воронежской области стали чаще задерживать зарплату

В первом прокуроры возбудили 15 уголовных дел по поводу невыплат
Елена ФЕДЯШЕВА
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В задержках выплат зарплат зачастую виноваты финансовые трудности фирмыВ задержках выплат зарплат зачастую виноваты финансовые трудности фирмыФото: из архива «КП»
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По данным областной прокуратуры, с начала 2019 года поступило 127 обращений от граждан по вопросу невыплаты зарплаты. В прошлом году за этот же период их было 98. Однако в этом чаще всего нет вины работодателей, отмечают правоохранители:

- Основной причиной невыплаты заработной платы продолжает оставаться тяжелое финансовое положение предприятий, сложившееся в силу различных обстоятельств, в том числе из-за задолженности со стороны контрагентов, поэтому признаки корыстной или иной личной заинтересованности в действиях работодателей в большинстве случаев отсутствуют.

Тем не менее, прокуроры возбудили 15 дел в отношении недобросовестных работодателей, что на 4 больше прошлого года. Пять дел направили в суд с обвинительным заключением, еще пять – с ходатайством о прекращении дел и назначении штрафа виновным.

С целью погашения задолженности на имущество должников налагается арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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