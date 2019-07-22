Жителя Воронежской области из-за долга в 25 тысяч рублей разлучили с семьей

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-22T20:03:27+03:00

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Мужчина задолжал 25 тысяч рублей, материал иска попал к судебным приставам Аннинского района. Карающая десница закона настигла его в аэропорту Санкт-Петербурга, откуда он с семьей собирался улететь на отдых в Турцию.

В результате загорать, купаться и наслаждаться азиатскими культурными достопримечательностями отправились только его жена с детьми. Мужчина тоже всех этих развлечений очень хотел. Сразу нашлись 25 тысяч. Он их оплатил, купил билет на другой авиарейс. И, надо полагать, воссоединился с семьей. А заодно получил урок: не хочешь тратить много нервных клеток, проверь свою кредитную историю перед выездом за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU