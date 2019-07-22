В Воронеже на видео сняли бешеную езду на капоте машины

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-22T19:52:49+03:00

На перекрестке появилась «Дэу-Нексия» с парнями, по пояс высунувшимися из авто и даже сидящими на нем [видео]

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео, на котором было запечатлено «Дэу-Нексия», облепленное людьми, как гроздями винограда. Один парень явно сидит на капоте, другие просто высовываются из окон больше, чем по пояс. Молодым людям стоит вспомнить печальную историю россиянки, поехавшей в Домикинану на отдых. Девушка разделась до пояса, высунулась из машины и была снесена дорожным столбом. Насмерть.

Впрочем, и пешеходы в Воронеже – далеко не ангелы. Напомним, на видео попала мама с одним грудным ребенком на руках и другим, младшего школьного возраста, перебегавшая дорогу в шесть полос.

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ИСТОЧНИК KP.RU