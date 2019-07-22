Воронежцам расскажут, какую роль в судьбе их города сыграли Толстой и Чехов

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-22T18:44:06+03:00

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В пятницу, 26 июля, в Воронеже пройдет еще одна бесплатная пешая экскурсия. На этот раз ее тема – «Литературное былое».

Экскурсоводы расскажут, как история Воронежа отражена в творчестве наших земляков – поэтов Кольцова и Никитина, а также писателей Платонова и Бунина. Обещают и сообщить интересные факты о роли в судьбе столицы Черноземья таких литературных корифеев как Толстой, Чехов и Островский.

Экскурсия начнется в 18.00. Место сбора - памятник Платонову (проспект Революции, 24). Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-960-127-19-92. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU