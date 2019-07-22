Воронежские мастерицы научили всю страну вязать веники
20 июля 10 умельцев из Воронежской области приняли участие в фестивале славянского искусства «Русское поле», который прошел на территории музея-заповедника «Коломенское». В восьмом творческом форуме свое мастерство показали представители из 60 регионов России.
Воронежские мастера народного творчества представили традиционные воронежские игрушки-заманки, глиняные игрушки, куклы-обереги «травницы», роспись по дереву, посуду из дерева. А бобровские мастерицы провели мастер-класс по вязанию веника. Товаропроизводители Воронежской области представили расписную кухонную утварь из дерева, изделия из шерсти и войлока.
ИСТОЧНИК KP.RU