2019-07-22T18:30:02+03:00
Звезды

Воронежские мастерицы научили всю страну вязать веники

Наши ремесленники показали свои поделки на престижной выставке в Москве
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 июля 10 умельцев из Воронежской области приняли участие в фестивале славянского искусства «Русское поле», который прошел на территории музея-заповедника «Коломенское». В восьмом творческом форуме свое мастерство показали представители из 60 регионов России.

Воронежские мастера народного творчества представили традиционные воронежские игрушки-заманки, глиняные игрушки, куклы-обереги «травницы», роспись по дереву, посуду из дерева. А бобровские мастерицы провели мастер-класс по вязанию веника. Товаропроизводители Воронежской области представили расписную кухонную утварь из дерева, изделия из шерсти и войлока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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