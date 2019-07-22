Семья воронежского мальчика, погибшего в песчаном карьере, получит компенсацию

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-22T17:32:26+03:00

Об этом заявили на совещании в правительстве области

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Гибель мальчика в песчаном карьере в Острогожском районе обсуждали на совещании в областном правительстве. Все сошлись на том, что необходимо проанализировать причины происшествия (чем сейчас и занимается Следственный комитет).

Первый зампред Виталий Шабалатов сообщил, что губернатор решил выплатить денежную компенсацию семье погибшего ребенка. Об объеме этой компенсации на сайте областного правительства не сообщают.

Напомним, 15 июля четверо детей пришли на песчаный карьер. Там они в качестве игры выкапывали углубления. В одном из них и засыпало мальчика; остальные не пострадали. ЧП произошло на территории острогожского "Автодора". В компании воздержались от комментариев, сославшись на то, что все обстоятельства должны выяснить следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU