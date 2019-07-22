В Воронеже врачи спасли пациентку с 200-граммовыми камнями в единственной почке

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-22T17:23:47+03:00

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«Полное удвоение единственной правой почки, мочекаменная болезнь, коралловидные камни обеих лоханок (6 см и 5 см в диаметре) и хроническая почечная недостаточность» - такой диагноз врачи Воронежской областной клинической больницы №1 поставили 60-летней женщины. Пенсионерка недавно поступила в урологическое отделение больницы.

Врачи решили немедленно провести уникальную операцию - транскутанную нефролитолапаксию – то есть дробление камней почки. Это наименее травматичный вид лечения. В ходе полуторачасовой операции камни общим весом 200 граммов были полностью раздроблены и удалены. Сейчас жительница Воронежа чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU