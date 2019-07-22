Месиво из машин: в Воронежской области в аварии ранены женщина и девочка

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-22T16:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 июля, в 8.10 на 636 километре трассы «Дон» в Бобровском районе 56-летний воронежец, руливший грузовым фургоном «Мерседес-Бенц», направлявшимся в сторону Ростова-на-Дону, врезался в три машины, ехавшие впереди. Фура протаранила два «Форда» и «Тойоту-Хайлендер».

Водитель одной из американских иномарок, 26-летний житель Калужской области, 38-летний мужчина из Челябинской области, руливший японской машиной, а также шофер «Мерседеса» в ДТП серьезных травм не получили. А вот другой «Форд» после столкновения вылетел на «встречку» и получил там удар еще и от грузовика «Скания». Водитель легковушки, 29-летний житель Тверской области, и 42-летний мужчина из Ростовской области, руливший фурой, серьезных травм не получили. А вот пассажирки «Форда», 27-летняя женщина и 9-летняя девочка, попали в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель грузового «Мерседеса» потерял контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU