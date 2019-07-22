В Воронежской области за 78 млн отреставрируют фасады усадьбы Веневитиновых

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-22T16:42:38+03:00

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На портале госзакупок объявили аукцион на реставрацию фасадов музея-усадьбы Веневитиновых. На эти цели потратят 7,8 млн рублей из бюджета Воронежской области. Подрядчика выберут 31 июля. Победитель аукциона должен уложиться с работами в течение 75 дней с момента заключения контракта: расчистить элементы фасада, покрасить их, провести гидроизоляцию.

Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова включает двухэтажный особняк, кухонный флигель, парковую зону с прудом, ротондой и смотровой площадкой на реке Дон. Является памятником федерального значения. В усадьбе провел детство четвероюродный брат Александра Пушкина - поэт Дмитрий Веневитинов, который стал прототипом Владимира Ленского в поэме «Евгений Онегин». В 1887 году в семье Веневитиновых работала гувернанткой автор романа «Овод» Этель Лилиан Войнич. Сейчас усадьба является структурным подразделением Воронежского областного литературного музея.

ИСТОЧНИК KP.RU