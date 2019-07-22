Воронежский «Факел» объявил о просмотре всех футболистов 16 и 17 лет
«Факел» объявил о просмотре игроков 2002-2003 годов рождения. Юные спортсмены из всех футбольных школ Воронежа и области могут продемонстрировать свое мастерство с 4 по 6 августа на стадионе «Чайка» (улица Краснознаменная, 101а).
Просматривать ребят будут тренерский совет «Факела» во главе с рулевым команды Сергеем Обориным. Игроки, приглянувшиеся специалистам, могут попасть в «молодежку» главной воронежской футбольной команды, которая выступает в третьем любительском дивизионе.
Для участия в сборе «Факела» нужно заполнить анкету футболиста. Ее нужно будет отправить на электронную почту: zuev_mv_fakel@mail.ru. Заявки будут принимать до 2 августа включительно. Также необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Ну и спортивную одежду на просмотр нужно будет захватить с собой.
Другие справки можно получить по телефону: 8-903-852-05-03.
ИСТОЧНИК KP.RU