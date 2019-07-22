У воронежца на железной дороге обворовали контейнер

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-22T15:42:22+03:00

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Военнослужащий из Тикси, будучи в отпуске в Воронеже, отправил по железной дороге контейнер с вещами и бытовой техникой, которую ему заказали сослуживцы. Стоимость груза составляла несколько сотен тысяч рублей. При перегрузке контейнера в морской на станции «Лена» в Усть-Куте сопровождающий груз человек обнаружил, что пломба вскрыта, и часть вещей пропала. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело, оперативники начали расследование. Оставшуюся часть груза снова опечатали и отправили морем в пункт назначения.

Вот как прокомментировали ЧП в пресс-службе ЮВЖД:

- Груз с домашними вещами владелец отправил со станции Придача. На контейнер наложили исправную пломбу. В пути следования с попутных пунктов коммерческого осмотра вагонов, а также из пункта назначения груза (станция Лена ВСЖД) оперативных донесений о каких-либо повреждениях контейнера и отсутствии на нем пломбы в контейнерный терминал Придача не поступало. В адрес филиала ПАО «Трансконтейнер» на ЮВЖД владелец груза с претензиями и жалобами не обращался. Страхование груза при отправке контейнера со станции Придача не проводится. В случае, если груз был застрахован грузоотправителем самостоятельно, ему следует обратиться в страховую компанию, предоставившую ему данную услугу.

В администрации железной дороги пообещали провести собственное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU