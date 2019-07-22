Под Воронежем открыли пешеходный мост «Кораблик», протараненный грузовиком

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-22T15:35:11+03:00

Так выглядел пешеходный переход сразу после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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На сайте компании «Автодор» сообщили о том, что после ремонта открыли надземный переход «Кораблик» на 497 километре трассы «Дон» в Рамонском районе. Напомним, 5 декабря 2018 года у проезжавшего под мостом грузовика Iveco неожиданно поднялся кузов. Он ударился о нижнюю часть перехода. В итоге и мост, и машина были сильно повреждены. В ДТП получили травмы водитель грузовика, 34-летний житель Аннинского района, и его 32-летний пассажир.

В аварии пострадали 34-летний водитель грузовика и его 32-летний пассажир.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

После ДТП начался ремонт перехода. Специалисты монтировали новые балки из высокопрочного клееного бруса, поставили новые стекла и заменили поврежденное освещение.

И вот, наконец, ремонт завершен. В понедельник, 22 июля, убрали все ограничительные знаки на дороге и сняли ограждение для пешеходов, которые снова могут пользоваться мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU