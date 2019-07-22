2019-07-22T15:35:11+03:00
Общество

Под Воронежем открыли пешеходный мост «Кораблик», протараненный грузовиком

Его чинили больше полугода [фото]
Яков СТРОГОВ
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Так выглядел пешеходный переход сразу после ДТП.Так выглядел пешеходный переход сразу после ДТП.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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На сайте компании «Автодор» сообщили о том, что после ремонта открыли надземный переход «Кораблик» на 497 километре трассы «Дон» в Рамонском районе. Напомним, 5 декабря 2018 года у проезжавшего под мостом грузовика Iveco неожиданно поднялся кузов. Он ударился о нижнюю часть перехода. В итоге и мост, и машина были сильно повреждены. В ДТП получили травмы водитель грузовика, 34-летний житель Аннинского района, и его 32-летний пассажир.

В аварии пострадали 34-летний водитель грузовика и его 32-летний пассажир. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии пострадали 34-летний водитель грузовика и его 32-летний пассажир.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

После ДТП начался ремонт перехода. Специалисты монтировали новые балки из высокопрочного клееного бруса, поставили новые стекла и заменили поврежденное освещение.

И вот, наконец, ремонт завершен. В понедельник, 22 июля, убрали все ограничительные знаки на дороге и сняли ограждение для пешеходов, которые снова могут пользоваться мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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