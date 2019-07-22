В Воронеже в День ВМФ пройдут необычные соревнования по гребле на лодках «Дракон»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-22T15:07:59+03:00

Кроме того, разные мероприятия ждут жителей в каждом из районов

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22 июля мэрия Воронежа опубликовала программу мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота в 2019 году. Обычно этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля - то есть в этот раз он выпадает на 28 число.

Так, уже с 8.00 в храмах Воронежа пройдут поминальные богослужения. А с10.00 до 11.00 состоятся шествия по двум маршрутам Кольцовский сквер - проспект Революции - ул. Перовской - пл. Победы. А также: Петровский сквер - Степана Разина - набережная Софьи Перовской. Закончится все возложением памятных венков и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятнику Петру I.

Зрелищное выступление «Петровская регата» ждет горожан с 8.30 до 14.00 на Петровской набережной и Адмиралтейской площади. Там пройдут необычные соревнования по гребле на лодках «Дракон».

Кроме того, на Адмиралтейской площади с 11.00 можно будет отметить «День Нептуна» - воронежцев ждет праздничная концертно-театрализованная программа.

Для воронежцев из каждого района постарались устроить свой праздник. Например, жители Коминтерновского района смогут принять участие в чемпионате по гигантскому баскетболу. Он начнется в 12.00 в парке ТРК «Арена» - у арт-объекта «Сердце». Подробнее о других мероприятиях, которые будут проходить в вашем районе можно узнать в официальном расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU