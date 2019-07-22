В Воронежской области за полгода цены повысились на 2 процента

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-22T15:04:34+03:00

В июне было сезонное снижение на овощи, но подорожали картошка и яблоки, йод и валидол, сотовая связь, кирпич и одежда для детей

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Стоимость минимального месячного набора продуктов в июне 2019 года по области составила 4007 рублей, она выросла на 9,2 процента за полгода. А цены в целом с начала 2019 года выросли на 1,9 процента.

Что касается конкретики. В июне по сравнению с маем продукты в целом подешевели на 0,5 процента. А в частности: цены на капусту, огурцы и помидоры снизились в 1,3 - 1,4 раза. Подешевели мякоть свинины, бананы, сахар, яйца, репчатый лук - на 2,1 - 12,7 %. В то же время картофель подорожал в 1,3 раза, пшено, виноград, баранина, морковь, апельсины, яблоки и свекла - на 3-15 процентов.

Цены на вещи в июне по сравнению с маем в среднем повысились на 0,1 процента. Пылесосы, женские босоножки, учебники, красный кирпич, брюки и юбки для детей школьного возраста, батарейки подорожали на 1,1-2 процента. Зато снизились цены на электрочайники, электрические триммеры, сотовые телефоны, мониторы для настольных компьютеров, флеш-накопители USB, древесностружечные плиты и свежесрезанные цветы - на 1-3,4 %.

На 1,5-2 процента выросли цены на медикаменты - офтан катахром, йод, лоратадин, троксерутин, левомеколь, валидол, а также очки и ртутные термометры. В то же время винпоцетин, отечественные поливитамины без минералов, аспирин подешевели на 1-1,8 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,1 процента. А в частности, за июнь по сравнению с маем тарифы на услуги выросли на 0,4 процента. В отчетном месяце поднялись цены на билеты в поездах дальнего следования, сотовая связь и исходящие SMS-сообщения, стоимость путевок в санатории и пансионаты, поездки на отдых в Испанию - на 5,4-16,8 %.

ИСТОЧНИК KP.RU