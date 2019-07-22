В Воронежской области бывшего охотника могут посадить на 5 лет за незаконное хранение пороха
Мужчина ружье сдал на утилизацию, а порох зачем-то оставил
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В Кантемировском районе под следствие попал 60-летний житель села Митрофановка. Дома у пенсионера нашли при обыске около двух килограммов серого вещества. Экспертиза показала, что оно является бездымным охотничьим порохом - взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления, которое используется для снаряжения охотничьих патронов.
Мужчина признался, что порох у него остался с тех времен, когда он был охотником. Однако ружье он сдал на утилизацию, а порох оставил у себя.
Теперь за хранение взрывчатых веществ ему может грозить срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU